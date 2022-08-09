+7 (4932) 938-128Обратный звонок
Vector

запись на прием

Стоматология в Иваново

Достижения
Грамота от Ивановской городской думы
Грамота от Ивановской городской думы
Грамота от Ивановской городской думы
Грамота от Ивановской городской думы
Обращение главного врача.

Всю свою жизнь я посвятил любимому делу-стоматологии. Помогая людям я отдаю себя всего полностью, как и весь мой коллектив. За 25 лет практики мы подарили людям огромное количество улыбок и положительных эмоций! Каждый день мы стремимся повышать своё реноме и квалификацию, постоянно совершенствуясь в своей профессии. Наши специалисты проходят учебу у лучших профессоров и лекторов, повышая уровень своих знаний и квалификацию.
На данный момент главная философия и концепция нашей клиники-это постановка наиболее точного диагноза, лечение с применением последних технологий в области диагностики(цифровое сканирование, диагностика вчнс с помощью кондилографа, диагностика в артикуляторе).

Наша Клиника оснащена по последнему слову технического прогресса в стоматологии, мы не только идём в ногу со временем, но и немного заглядываем вперёд, зная что Стоматологическая сфера не стоит на месте, постоянно развивается.
Вопреки всеобщему предубеждению, я настаиваю что стоматология это не сфера услуг, в первую очередь это помощь людям, что мы доказываем каждый день!

Цены на услуги
С полным списком цен на наши услуги Вы можете ознакомиться скачав полный прайс-лист.
Терапия
Общие работы
Консультация врача-стоматолога терапевта
520 Р-
Обезболивание (инъекционная анестезия с аппликационной)
860 Р-
Снимок на визиографе
430 Р-
Снимок на компьютерном томографе (3Д снимок)
3 500 Р-
Снимок ТРГ
1 200 Р-
Реставрация (временные и постоянные пломбы)
Временная пломба (IRM,Септопак, лечебная повязка)
450 Р-
Наложение временной пломбы
570 Р-
Биодентин+цемент (временная пломба от 2-4 месяцев)
3 800 Р-
Временное восстановление стенки зуба композитным материалом + установка временной пломбы
900 Р-
Стеклоиномерный цемент Витремер, Фуджи, Кемфил под коронку
3 800 Р-
Пломба химического отверждения Фуджи
5 800 Р-
Тетрик Флау (реставрация по 5 классу)
5 200 Р-
Спектрум TPH3 (пломба), Поинт4
5 800 Р-
Тетрик Керам, Эстет Икс, Эмпресс директ (пломба)
8 300 Р-
Дополнительная поверхность по Блэку (Центион, Спектрум TPH 3,Поинт 4)
1 400 Р-
Дополнительная поверхность по Блэку (Тетрик Керам, Эстэт Икс, Эмпресс Директ)
2 000 Р-
Инвазивная герметизация фиссур светоотверждаемым композиционным материалом
3 800 Р-
Неинвазивная герметизация фиссур светоотверждаемым композиционным материалом
1 900 Р-
Квикс Фил (на депульпированные зубы под коронку
3 800 Р-
Айкон-лечение кариеса в стадии пятна без свреления
5 000 Р-
Квикс Фил (на депульпированные зубы под коронку, по показаниям с использовнием штифтов)
5 700 Р-
Квикс Фил, Витремер, Фуджи (только на жевательную группу зубов)
5 400 Р-
Реставрация Спектрум TPH 3
8 100 Р-
Реставрация Спектрум TPH 3 (с использованием штифтов)
9 400 Р-
Реставрация Тетрик Керам, Эстэт Икс
11 700 Р-
Реставрация Тетрик Керам, Эстэт Икс (с использованием штифтов)
13 000 Р-
Шинирование зубов с использованием нитей коннект и светоотверждаемым композитом
5 750 Р-
Шинирование зубов с использованием нитей коннект и светоотверждаемым композитом (каждый последущий зуб)
3 300 Р-
Штифт стекловолоконный с фиксацией
3 000 Р-
Центион-Н (реставрационная пломба по 1 и 2 классам, а также молочных зубов)
6 300 Р-
Эндодонтия (лечение каналов)
Снятие острой боли (анестезия + наложение безмышьяковистой пасты с временной пломбой)
2 990 Р-
Лечебная повязка с лекарством в 1 канале (гриназоль, каласепт, метапекс, крезофен, йодотин, кальцетин)
1 250 Р-
Апексификация, Биодентин, IRM (1 канал)
1 700 Р-
Извлечение тонких конструкций из канала (штифта, фрагмента-1 канал)
2 750 Р-
Простая распломбировка канала (после пасты) -1 канал
1 900 Р-
Сложная распломбировка 1 канала только с применением микроскопа (после цемента, резорцин-формалиновой пасты, гуттаперчи)
2 750 Р-
Адсил + гуттаперча, акросил, H-плюс (1 канал)
3 300 Р-
Термопластифицированная гуттаперча, биодентин (1 канал)
4 900 Р-
Работа с нестандартным каналом по направлению из других клиник (анестезия, распломбировка, извлечение инородных тел, лечебная временная повязка) -1 канал
7 000 Р-
Туалет канала
650 Р-
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, остром пульпите
800 Р-
Детская стоматология
Общие работы
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб)
190 Р-
Лечение кариеса молочного зуба в 2 этапа. Этап 1 (наложение лечебной повязки + установка временной пломбы)
1 700 Р-
Лечение кариеса молочного зуба в 2 этапа. Этап 2 (снятие лечебной повязки + установка постоянной пломбы)
2 500 Р-
Лечение пульпита (анестезия + девитализирующая паста)
2 100 Р-
Лечение периодонтита: наложение лечебной повязки + временная пломба
950 Р-
Психологическая адаптация пациента к лечению
450 Р-
Светоотверждеваемый композиционный материал Квикс Фил
3 300 Р-
Лечение кариеса молочного зуба с восстановлением композитом светового отверждения
3 300 Р-
Лечение периодонтита: лечебная паста
950 Р-
Эндодонтическая подготовка 1 корневого канала молочного зуба+лечение пастой
850 Р-
Инвазивная герметизация зуба (Тетрик Флау)
1 900 Р-
Неинвазивная герметизация зуба (Фиссурит, Тетрик Флау)
1 000 Р-
Гигиеническая чистка 1 зуба (детская)
70 Р-
Реминерализующая терапия с GC Tooth Mousse; Clinpro White Varnish (1 челюсть)
1 050 Р-
Дополнительная поверхность по Витремеру
400 Р-
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
500 Р-
Наложение временной пломбы (Септопак)
550 Р-
Консультация детского врача - стоматолога
480 Р-
Лечение молочного зуба с применением материалов "Пульпотек", "IRM"
2 700 Р-
Лечение молочного зуба с применением материалов "Биодентин", "Прорут"
3 350 Р-
Справка о санации полости рта (в детский сад, школу)
500 Р-
Удаление молочного зуба с аппликационной анестезией с подвижностью 2-3 степени
500 Р-
Удаление молочного зуба с резорбированными корнями с анестезией
1 500 Р-
Удаление молочного зуба с анестезией
1 800 Р-
Лечение периодонтита: вскрытие зуба, туалет полости зуба
950 Р-
Метод импрегнации нитратом серебра (Аргенат (Argenate); Сафорайд (Saforide) – 3 сеанса 1 зуб, фторирование 2 сеанса -1 зуб
450 Р-
Снятие строй боли при обострении периодонтита молочного зуба
2 000 Р-
Стеклоиномерный цемент Витремер
3 300 Р-
Лечение молочных зубов
Детская стоматология
Лечение периодонтита: вскрытие зуба, туалет полости зуба
950 Р-
Консультация врача - стоматолога детского
480 Р-
Урок гигиены полости рта
(окрашивание зубов красителем, контролируемая чистка зубов, подбор индивидуальных средств гигиены)
500 Р-
Обезболивание (инъекционная анестезия с аппликационной)
860 Р-
Детская хирургия
Удаление молочного зуба с аппликационной анестезией с подвижностью 2-3 степени
500 Р-
Удаление молочного зуба с резорбированными корнями с анестезией
1 500 Р-
Удаление молочного зуба с анестезией
1 800 Р-
Ортодонтия
Общее
Диагностика в артикуляторе REFERENCE
20 000 Р-
Консультация врача - стоматолога ортодонта
1 200 Р-
Консультация врача - стоматолога ортодонта для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении в другой клинике
3 000 Р-
Консультация врача - стоматолога ортодонта с анализом снимка
1 500 Р-
Обезболивание (инъекционная анестезия с аппликационной)
860 Р-
Диагностика ортодонтического пациента из других клиник (в цену входит осмотр полости рта, устранение травмирующих элементов брекет-системы (коррекция дуги, снятие отклеившихся брекетов без повторной фиксации))
3 500 Р-
Диагностика ортодонтического пациента (анализ контрольно - диагностических моделей челюстей, анализ снимков ОПТГ + ТРГ)
7 000 Р-
Малая функциональная диагностика полости рта
35 000 Р-
Большая функциональная диагностика полости рта (кондилография)
70 000 Р-
Миомонитор
10 000 Р-
Повторная фиксация брекета, кольца, щечной трубки
1 800 Р-
Промежуточное посещение
1 500 Р-
Снятие оттисков для диагностики ортопедических и ортодонтических конструкций
2 000 Р-
Изготовление контрольно - диагностической модели челюсти
2 000 Р-
Изготовление брукс - чеккера
3 000 Р-
Осмотр Ретенции
400 Р-
Осмотр ретенционного аппарата для пациентов других клиник
1 000 Р-
Установка металлических лигатурных брекет систем на 1 челюсть
45 000 Р-
Установка металлической самолигирующейся системы брекетов на 1 челюсть
54 500 Р-
Установка эстетической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть
70 000 Р-
Установка неполной металлической лигатурной брекет - системы на 1 челюсть
22 000 Р-
Установка керамического брекета (1 ед.)
5 600 Р-
Фиксация одного ортодонтического кольца или щечной трубки
4 500 Р-
Фиксация одного эстетического брекета
6 600 Р-
Фиксация одного металлического безлигатурного брекета
5 500 Р-
Фиксация одного металлического лигатурного брекета
4 000 Р-
Фиксация одной ортодонтической кнопки
2 000 Р-
Фиксация ортодонтической кнопки к ретенированному зубу
5 500 Р-
Фиксация одного накусочного брекета
3 000 Р-
Активация брекет - системы
5 000 Р-
Активация неполной брекет системы
4 000 Р-
Активация брекет - системы для пациентов других клиник
9 000 Р-
Активация многопетлевой дуги
7 500 Р-
Активация частичной многопетлевой дуги
5 500 Р-
Изготовление и установка многопетлевой дуги
8 000 Р-
Изготовление и установка частичной многопетлевой дуги
5 500 Р-
Позиционирующие окклюзионные накладки в артикуляторе
20 000 Р-
Позиционирующие окклюзионные накладки
4 500 Р-
Установка эластичных элементов
500 Р-
Установка пружин, стопоров, металлических лигатур, окклюзионных накладок
1 000 Р-
Установка дуги нитиноловой
1 600 Р-
Установка дуги ТМА, Cu Ni Ti, D-Rect
2 000 Р-
Установка стальной дуги
1 200 Р-
Установка преформированных стальных дуг
1 550 Р-
Снятие 1 брекета или кольца
300 Р-
Снятие 1 брекета или кольца для пациентов из другой клиники
900 Р-
Фиксация ортодонтических кнопок и эластичных тяг к миниимпланту
6 000 Р-
Смена эластичных тяг к миниимпланту
2 000 Р-
Подклейка ретейнера
2 000 Р-
Фиксатор промежутка
5 000 Р-
Изготовление ортодонтичекой каппы с искусственным зубом
5 000 Р-
Бюгель Nance, небный бюгель, Кватхеликс
17 000 Р-
Изготовление ретенционной пластинки
12 000 Р-
Изготовление аппарата быстрого нёбного расширения с опорой на 4 кольца
30 000 Р-
Изготовление аппарата быстрого нёбного расширения
25 000 Р-
Изготовление несъёмного ретейнера
8 000 Р-
Изготовление несъёмного ретейнера для пациентов других клиник
15 000 Р-
Изготовление съёмного ретейнера
4 000 Р-
Контроль, активация, припасовывание съемного аппарата
1 800 Р-
Лицевая дуга с тягами
15 500 Р-
Лицевая маска
15 500 Р-
Съёмный пластиночный аппарат с винтом
15 500 Р-
Установка аппарата Twin blok
20 000 Р-
Установка аппарата Forsus
28 000 Р-
Починка аппарата
2 500 Р-
Винт «Бертони»
5 500 Р-
Кламмер
1 000 Р-
Установка дополнительного винта
1 500 Р-
Моделирование стабилизирующего сплинта
8 000 Р-
Ортопедия
Вкладки: (в стоимость единицы изделия входят: препарирование зуба под культевую вкладку, получение оттисков, примерка и фиксация вкладки)
Культевая вкладка
14 000 Р-
Культевая вкладка из сплава (+ стоимость литья)
14 000 Р-
Культевая вкладка разборная
17 000 Р-
Культевая вкладка разборная из сплава (+ стоимость литья)
17 000 Р-
Культевая вкладка с аттачментом для фиксации съёмного протеза
20 500 Р-
Культевая вкладка на основе диоксида циркония
21 000 Р-
Диагностика
Диагностика в артикуляторе на этапах сплинт-терапии
4 000 Р-
Диагностика с миомонитором на этапе сплинт - терапии
8 000 Р-
Диагностика в артикуляторе REFERENCE
20 000 Р-
Диагностика в артикуляторе SAM
12 000 Р-
Диагностика ортопедического пациента (анализ контрольно-диагностически моделей челюстей, анализ снимков ОПТГ + ТРГ)
5 000 Р-
Диагностика в артикуляторе, механическая аксиография, миомонитор
9 000 Р-
Диагностическое препарирование
680 Р-
Малая Функциональная Диагностика Полости Рта
35 000 Р-
Миомонитор
10 000 Р-
Снятие оттисков для диагностики ортопедических и ортодонтических конструкций
2 400 Р-
Снятие слепков для диагностики ортопедических конструкций
2 000 Р-
Изготовление брукс - чеккера
1 100 Р-
Коронки на имплантах: (в стоимость единицы изделия входят: получение оттисков с использованием трансферов, примерка и фиксация коронки на абатмент)
Установка мультиюнита - абатмента
11 700 Р-
Цельнолитая металлическая коронка на импланте "Alpha Bio" (Израиль - США)
18 600 Р-
Цельнолитая металлическая коронка на импланте "XiVE" (США)
21 000 Р-
Цельнолитая металлическая коронка на импланте MIS (Израиль)
18 600 Р-
Металлокерамическая коронка на импланте "Alpha Bio" (Израиль - США) без стоимости абатмента
28 300 Р-
Металлокерамическая коронка на импланте "MIS" (Израиль) без стоимости абатмента
25 550 Р-
Керамическая коронка "Alpha Bio" (Израиль - США) на основе диоксида циркония на импланте без стоимости абатмента без облицовки
31 260 Р-
Керамическая коронка "Alpha Bio" (Израиль - США) на основе диоксида циркония на импланте без стоимости абатмента с облицовкой
32 580 Р-
Керамическая коронка "XiVE" (США) на основе диоксида циркония на импланте без стоимости абатмента
37 200 Р-
Керамическая коронка "Nobel" (США) на основе диоксида циркония на импланте без стоимости абатмента
45 600 Р-
Керамическая коронка "MIS" (Израиль) на основе диоксида циркония на импланте без стоимости абатмента без облицовки
28 700 Р-
Керамическая коронка "MIS" (Израиль) на основе диоксида циркония на импланте без стоимости абатмента с облицовкой
30 100 Р-
Зуб на основе диоксида циркония
27 300 Р-
Стандартный абатмент "Alpha Bio" (Израиль - США)
7 800 Р-
Стандартный абатмент "XiVE" (США)
10 680 Р-
Стандартный абатмент "Nobel" (США)
18 960 Р-
Стандартный абатмент "MIS" (Израиль - США)
6 600 Р-
Индивидуальный абатмент "Alpha Bio" (Израиль - США)
19 700 Р-
Индивидуальный абатмент "XiVE" (США)
22 080 Р-
Индивидуальный абатмент "Nobel" (США)
29 280 Р-
Индивидуальный абатмент "MIS" (Израиль)
17 200 Р-
Абатмент из диоксида циркония на имплантатах "Alpha Bio" (Израиль - США)
19 880 Р-
Абатмент из диоксида циркония на имплантатах "XiVE" (США)
26 000 Р-
Абатмент из диоксида циркония на имплантатах "Nobel" (США)
30 900 Р-
Абатмент из диоксида циркония на имплантатах "MIS" (Израиль)
21 100 Р-
Цельнолитая металлическая коронка на винтовой фиксации "Alpha Bio" (Израиль - США)
23 700 Р-
Цельнолитая металлическая коронка на винтовой фиксации "XiVE" (США)
22 680 Р-
Цельнолитая металлическая коронка на винтовой фиксации "Nobel" (США)
27 800 Р-
Цельнолитая металлическая коронка на винтовой фиксации "MIS" (Израиль)
21 600 Р-
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации "Alpha Bio" (Израиль - США)
28 140 Р-
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации "XiVE" (США)
35 100 Р-
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации "Nobel" (США)
40 300 Р-
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации "MIS" (Израиль)
31 600 Р-
Металлокерамическая коронка на фрезервоанном каркасе из КХС с керамической облицовкой на импланте Alpha Bio на винтовой фиксации
39 000 Р-
Коронка на основе диоксида циркония на винтовой фиксации "Alpha Bio" (Израиль - США) с керамической облицовкой
39 600 Р-
Коронка на основе диоксида циркония на винтовой фиксации "Alpha Bio" (Израиль - США) без керамической облицовки
36 480 Р-
Коронка на основе диоксида циркония на винтовой фиксации "XiVE" (США) с керамической облицовкой
39 500 Р-
Коронка на основе диоксида циркония на винтовой фиксации "XiVE" (США) без керамической облицовки
38 160 Р-
Коронка на основе диоксида циркония на винтовой фиксации "Nobel" (США) с керамической облицовкой
44 400 Р-
Коронка на основе диоксида циркония на винтовой фиксации "Nobel" (США) без керамической облицовки
43 080 Р-
Коронка на основе диоксида циркония на винтовой фиксации "MIS" (Израиль) с керамической облицовкой
37 800 Р-
Коронка на основе диоксида циркония на винтовой фиксации "MIS" (Израиль) без керамической облицовки
35 160 Р-
Титановое основание под коронки на винтовой фиксации "Alpha Bio" (Израиль - США)
6 700 Р-
Титановое основание под коронки на винтовой фиксации (XiVE) (США)
8 700 Р-
Титановое основание под коронки на винтовой фиксации "Nobel" (США)
18 700 Р-
Титановое основание под коронки на винтовой фиксации "MIS" (Израиль)
5 400 Р-
Временная коронка на импланте фрезерованная
8 880 Р-
Временная коронка на импланте композитная
6 600 Р-
Временная пластмассованя коронка на абатменте с цементной фиксацией
3 030 Р-
Временная пластмассовая коронка с винтовой фиксацией
3 300 Р-
Коронки: (в стоимость единицы изделия входят: препарирование зуба под коронку, ретракция десны, получение оттисков, примерка и фиксация коронки
Пластмассовая фрезерованная коронка
5 000 Р-
Пластмассовый фрезерованный зуб
4 500 Р-
Пластмассовая коронка
4 500 Р-
Временная пластмассовая коронка, изготовленная по анатомическому воскованию окклюзионных поверхностей зубов с учётом индивидуальных биопараметров
3 500 Р-
Временная пластмассовая коронка, изготовленная по клиническому ключу с фиксацией на Темп Бонд
2 300 Р-
Временный пластмассовый зуб, изготовленный по клиническому ключу
1 250 Р-
Временная пластмассовая коронка, изготовленная лабораторным способом
2 800 Р-
Временный пластмассовый зуб, изготовленный лабораторным способом
2 800 Р-
Цельнолитая металлическая коронка
11 000 Р-
Цельнолитой металлический зуб
10 000 Р-
Цельнолитая металлическая опорная накладка
3 500 Р-
Цельнолитой металлический опорный удерживающий кламмер
5 100 Р-
Цельнолитая металлическая коронка с напылением нитритом титана
12 000 Р-
Цельнолитой металлический зуб с напылением нитритом титана
11 000 Р-
Цельнолитой металлический зуб с фасеткой из пластмассы
16 200 Р-
Зуб с фасеткой из фотополимерной пластмассы
18 600 Р-
Коронка с фастекой из фотополимерной пластмассы
18 600 Р-
Цельнолитая металлическая коронка с фасеткой из пластмассы
16 000 Р-
Перебазировка временной пластмассовой коронки
820 Р-
Изготовление каждой последующей временной коронки
1 020 Р-
Индивидуальный абатмент "MIS" (Израиль)
17 200 Р-
Абатмент из диоксида циркония на имплантатах "Alpha Bio" (Израиль - США)
19 880 Р-
Металлокерамическая коронка
16 300 Р-
Металлокерамический зуб
16 300 Р-
Металлокерамическая коронка на сплавах (+ стоимость литья)
26 000 Р-
Временная пластмассовая коронка, изготовленная по лабораторному ключу
1 450 Р-
Временный пластмассовый эуб, изготовленный по лабораторному ключу
1 200 Р-
Металлокерамическая коронка, зуб от 1 до 5 единиц на фрезерованном каркасе из КХС
29 820 Р-
Металлокерамическая коронка, зуб от 6 до10 единиц на фрезерованном каркасе из КХС
30 200 Р-
Металлокерамическая коронка, зуб от 11 единиц и выше на фрезерованном каркасе из КХС
30 200 Р-
Керамическая вкладка
28 460 Р-
Керамический винир
28 460 Р-
Керамическая коронка
28 460 Р-
Коронка на основе диоксида циркония без керамической облицовки
29 400 Р-
Зуб на основе диоксида циркония без керамической облицовки
29 400 Р-
Коронка на основе диоксида циркония с керамической облицовкой
30 200 Р-
Зуб на основе диоксида циркония с керамической облицовкой
30 200 Р-
Фрезерованная металлическая коронка без покрытия керамики
26 000 Р-
Общее
Консультация врача - стоматолога - ортопеда 
1 500 Р-
Коррекция ортопедических конструкций и поверхностей зубов светоотверждаемым композитом "Тетрик Флау"
1 300 Р-
Коррекция ортопедических конструкций и поверхностей зубов светоотверждаемым композитом "Тетрик Керам"
7 900 Р-
Закрытие шахт коронок на винтовой фиксации "Тетрик Керам"
4 950 Р-
Закрытие шахт коронок на винтовой фиксации "Поинт 4"
3 000 Р-
Удаление подвижной части зуба
600 Р-
Закрытие шахт коронок на винтовой фиксации "Тетрик Флоу"
3 300 Р-
Удлинение клинической коронки зуба (без иссечения костной части)
2 400 Р-
Повторный приём врача - стоматололога ортопеда (корреция протеза, диагностика)
620 Р-
Временная пломба ( IRM, Септопак, лечебная повязка)
450 Р-
Обезболивание (инъекционная анестезия с аппликационной)
860 Р-
Применение диплен пленки, альважиль.
600 Р-
Гингивэктомия в области одного зуба
880 Р-
Снимок на визиографе
430 Р-
Снимок на компьютерном томографе (3Д снимок)
3 500 Р-
Гибкие кламмера
6 300 Р-
Матрица аттачментов
2 450 Р-
Установка матриц аттачментов - 1 ед.
2 480 Р-
Установка матриц аттачментов (более 1 ед.)
1 480 Р-
Извлечение тонких конструкций из каналов зубов
2 350 Р-
Снятие штампованной коронки
1 800 Р-
Снятие металлокерамической коронки
1 800 Р-
Снятие цельнолитой металлической коронки
2 350 Р-
Восстановление композиционное по индивидуальному восковому моделированию( за 1 единицу)
20 900 Р-
Фиксация коронки
1 230 Р-
Фиксация коронки на цемент двойного отверждения
3 200 Р-
Моделирование коронок восковое гнатологическое по Славичеку
1 600 Р-
Слепок с лицевой дугой
3 800 Р-
Гипсовка моделей в артикулятор по лицевой дуге
3 550 Р-
Цифровой Wax Up 1 единицы (с помощью интраорального сканера 3 shape)
2 750 Р-
Герметизация дентина
2 380 Р-
Квикс Фил (а депульпированные зубы под коронку по показаниям с использованием штифтов)
5 500 Р-
Шинирование зубов с использованием нитей коннект и светоотверждаемым композитом
6 300 Р-
Изготовление хирургического шаблона на установку 1-2 имплантата
6 500 Р-
Изготовление хирургического шаблона на полное отсутствие зубов
20 000 Р-
Изготовление хирургического шаблона на установку 3-5 имплантатов
9 500 Р-
Ремонт протезов
Перелом базиза съемного протеза
3 000 Р-
Перебазировка съемного протеза лабораторным способом
5 500 Р-
Перебазировка мягкой подкладки для съёмного пластиночного протеза
5 000 Р-
Клиническая перебазировка съёмного протеза самотвердеющей жесткой пластмассой более 6 зубов
4 800 Р-
Клиническая перебазировка съёмного протеза самотвердеющей жесткой пластмассой менее 6 зубов
2 800 Р-
Приварка одного зуба к съемному протезу
3 000 Р-
Приварка каждого последующего зуба
880 Р-
Приварка одного кламмера к съемному протезу
2 500 Р-
Чистка съёмного протеза
900 Р-
Замена Титанового Винта фирмы Alpha Bio
7 000 Р-
Замена Титанового Винта фирмы Nobel
10 000 Р-
Перебазировка временных пластмассовых коронок
900 Р-
Съемные протезы
Каппа защитная
3 000 Р-
Каппа ортодонтическая
4 560 Р-
Иммедиат - протез (временный протез) до 6 зубов
9 800 Р-
Иммедиат - протез (временный протез) более 6 зубов
16 430 Р-
Съёмный пластиночный протез
35 660 Р-
Съёмный пластиночный протез от 4 до 8 зубов
24 900 Р-
Съёмный пластиночный протез более 8 зубов
27 300 Р-
Армирование съёмного протеза
11 000 Р-
Бюгельный протез
52 300 Р-
Съёмный протез с балочной фиксацией на имплантатах
239 000 Р-
Шаровидный абатмент (+ металлический корпус для матрицы, матрица)
27 600 Р-
Замковые крепления для бюгельного протеза от фирмы REIN83
21 600 Р-
CBW микрозамковые соединения
27 600 Р-
Съемный протез"Valplast" (гибкий)
38 470 Р-
Съёмный протез с белыми пластмассовыми кламмерами "Квадроти"
38 470 Р-
Съёмный протез "Acry Free" (гипоаллергенный безакриловый)
38 470 Р-
Съёмный пластиночный протез с мягкой подкладкой
39 260 Р-
Сплинт
35 000 Р-
Контроль, коррекция сплинта
1 200 Р-
Косметическая пластинка до 3-х зубов
10 000 Р-
Нейлоновый протез до 4х зубов
21 850 Р-
Съёмный пластиночный протез с фиксацией на 4-х абатментах с опорой на импланты
192 000 Р-
Установка мультиюнитов NOBEL
14 400 Р-
Балочный металлокерамический протез от 4х до 6 на имплантатах Alpha Bio
312 000 Р-
Балочный протез на основе диоксида циркония от 4х до 6 на имплантатах Alpha Bio
312 000 Р-
Балочный акриловый протез от 4х до 6 на имплантатах Alpha Bio
296 000 Р-
Балочный металлокерамический протез от 4 до 6 имплантатах Nobel
348 000 Р-
Балочный протез на основе диоксида циркония от 4х до 6 на имплантатах Nobel
468 000 Р-
Балочный акриловый протез от 4х до 6 на имплантатах Nobel
300 000 Р-
Балочный металлокерамический протез от 4х до 6 на имплантатах Mis
312 000 Р-
Балочный протез на основе диоксида циркония на 6 имплантатах MIS
290 000 Р-
Балочный акриловый протез на 6 имплантатах MIS
220 000 Р-
Изготовление временного пластмассового протеза на имплантатах от 4-6 имплантатов
48 000 Р-
Изготовление постоянного пластмассового протеза на имплантатах (от 4 до 6 имплантатов)
145 000 Р-
Профессиональная гигиена
Лечение гингивита
Гигиеническая чистка 1 зуба (полировка + снятие налета щёткой)
150 Р-
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 зуб)
250 Р-
Снятие зубного налета Системой ЭйрФлоу (1 зуб)
300 Р-
Урок гигиены полости рта
(окрашивание зубов красителем, контролируемая чистка зубов, подбор индивидуальных средств гигиены)
500 Р-
Лечение Пародонтита
Гигиеническая чистка 1 зуба (полировка + снятие налета щёткой)
150 Р-
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 зуб)
250 Р-
Снятие зубного налета Системой ЭйрФлоу (1 зуб)
300 Р-
Отбеливание зубов
Отбеливание зубов – внутрикоронковое Opalescence Endo
3 000 Р-
Отбеливание зубов Opalescence Xtra (за 2 челюсти)
7 690 Р-
Отбеливание системой ZOOM 4 White Speed
25 000 Р-
Профессиональная гигиена полости рта
Снятие зубного налета Системой ЭйрФлоу(1 зуб)
300 Р-
Гигиеническая чистка 1 зуба (полировка + снятие налета щёткой)
150 Р-
Урок гигиены полости рта
(окрашивание зубов красителем, контролируемая чистка зубов, подбор индивидуальных средств гигиены)
500 Р-
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 зуб)
250 Р-
Профилактика и гигиена полости рта лечение тканей пародонта
Лечение гиперчувствительности зубов (обработка 1 зуба)
Покрытие зуба фтористыми препаратами светового отверждения
370 Р-
Покрытие зуба кальцийсодержащим, фторсодержащим лаком Fluocal solute
70 Р-
Реминерализующая терапия
1 500 Р-
Профилактика и гигиена полости рта лечение тканей пародонта
Урок гигиены полости рта ( окрашивание зубов красителем, контролируемая чистка зубов, подбор индивидуальных средств гигиены)
500 Р-
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 зуб)
250 Р-
Снятие зубных отложений вокруг искусственных коронок
220 Р-
Снятие зубного налета Системой ЭйрФлоу (1 зуб)
300 Р-
Гигиеническая чистка 1 зуба (полировка + снятие налета щеткой)
150 Р-
Кюретаж с повязкой зубодесневого кармана
370 Р-
Парадонтологическая повязка (диплен - плёнка) 1 зоны
880 Р-
Полировка зубов пастой "Клиник" -1 зуб
70 Р-
Противовоспалительная терапия: 3 сеанса
2 800 Р-
Противовоспалительная терапия: 5 сеансов
3 900 Р-
Vector-терапия (обработка поддесневой области под коронкой) - 1 зуб
500 Р-
Vector-терапия (обработка поддесневой области) - 1 -ое посещение 1 зуб
550 Р-
Обезболивание (инъекционная анестезия с аппликационной)
860 Р-
Vector - терапия (обработка поддесневой области) - 2 -ое и последующие посещения 1 зуб
330 Р-
Эстетические процедуры
Отбеливание системой ZOOM 4 White Speed
25 000 Р-
Отбеливание зубов – внутрикоронковое Opalescence Endo (за 1 посещение)
3 000 Р-
Отбеливание зубов Opalescence Xtra (за 2 челюсти)
7 690 Р-
Рентгенология
Конусно - лучевая компьютерная томография
3Д снимок челюстно-лицевой области (с записью на диск)
3 500 Р-
Телерентгенограмма
Снимок ТРГ (Телерентгенограмма)
1 200 Р-
Прицельный снимок зубов
Снимок на визиографе (радиовизиография челюстно - лицевой области)
430 Р-
Терапевтическая стоматология
Терапия
Консультация врача - стоматолога терапевта
500 Р-
Лечение кариеса
Обезболивание (анестезия инфильтрационная + аппликационная)
860 Р-
Установка пломбы Центион-Н (реставрационная пломба, подходит также и для молочных зубов)
6 300 Р-
Установка пломбы Спектрум TPH3, Поинт 4
5 800 Р-
Установка пломбы Тетрик Керам, Эстет Икс, Эмпресс Директ 
8 300 Р-
Лечение корневых каналов
Сложная распломбировка 1 канала только с применением микроскопа
(после цемента, резорцин-формалиновой пасты, гуттаперчи)
2 750Р-
Адсил + гуттаперча,акросил, H-плюс (1 канал)
3 300 Р-
Термопластифицированная гуттаперча, биодентин (1 канал)
4 900 Р-
Извлечение тонких конструкций из канала (штифта, фрагмента -1 канал)
2 750Р-
Реставрация зубов
Реставрация Спектрум TPH 3
8 100 Р-
Реставрация Спектрум TPH 3 ( с использованием штифтов)
9 400 Р-
Реставрация Тетрик Керам, Эстэт Икс
11 700 Р-
Реставрация Тетрик Керам, Эстэт Икс ( с использованием штифтов)
13 000 Р-
Снятие острой боли
Снятие острой Боли (анестезия + наложение безмышьяковистой пасты с временной пломбой)
2 990 Р-
Снятие строй боли при обострении периодонтита молочного зуба
2 000 Р-
Хирургия
Общее
Удаление зуба
1 900 Р-
Удаление зуба сложное
4 400 Р-
Консультация врача - стоматолога хирурга
500 Р-
Снимок на визиографе
430 Р-
Снимок на компьютерном томографе (3D снимок)
3 500 Р-
Блокада, введение лекарственных средств
850 Р-
Удаление подвижной части зуба
600 Р-
Остановка луночного кровотечения
650 Р-
Рассечение капюшона, вскрытие абсцесса
1 000 Р-
Проведение остеотомии, периостотомия (разрез)
650 Р-
Операция цистоэктомии, гранулэктомии
4 500 Р-
Операция резекции верхушки корня
3 930 Р-
Операция ампутации корня
3 210 Р-
Операция гемисекции
2 910 Р-
Ретроградное пломбирование одного канала
1 300 Р-
Устранение перфорации корня зуба
5 500 Р-
Реплантация зуба
5 340 Р-
Пластика уздечек губ
4 950 Р-
Углубленние предверия полости рта
3 450 Р-
Закрытый кюретаж одного кармана
850 Р-
Открытый кюретаж одного кармана
1 800 Р-
Гингивэктомия в области одного зуба
800 Р-
Закрытие рецессии апикально смещенным лоскутом
5 200 Р-
Закрытие рецессии перемещенными лоскутами
4 500 Р-
Закрытие рецессии свободным лоскутом
4 800 Р-
Лоскутная операция в области 6-8 зубов
7 150 Р-
Альвеолэктомия
900 Р-
Удаление эндостаза, остеофита
1 400 Р-
Удаление доброкачественного новообразования костной ткани (остеома, одонтома, инородных тел)
3 400 Р-
Устранение язычного торуса, бугра верхней челюсти
2 500 Р-
Кюретаж лунки
600 Р-
Секвестрэктомия
1 800 Р-
Иссечение подкожной мигрирующей гранулемы
2 400 Р-
Извлечение камней из протоков слюнных желез
1 460 Р-
Операция вылушивания ретенционной кисты
3 500 Р-
Пластика лунки при перфорации дна гаймаровой пазухи
6 000 Р-
Репозиция и шинирование при вывихе зубов
1 800 Р-
Вправление вывиха нижней челюсти
1 500 Р-
Иссечение доброкачественных опухолей мягких тканей полости рта до 1,5-2 см
2 300 Р-
Иссечение эпулиса
2 420 Р-
Удлинение клинической коронки зуба (без иссечения костной части)
2 150 Р-
Применение 1 гр. Гиросилаппатита
3 000 Р-
Применение 1 гр.импортного остеопластического средства
5 000 Р-
Применение направляющей мембраны
6 200 Р-
Лечение альвеолита (применение альважиль, альвостаз)
550 Р-
Хирургическое открытие коронки ретенированного зуба (при ортодонтическом лечении)
1 800 Р-
Медикаментозная обработка (асепта, йодоформ)
220 Р-
Шинирование (1 зуб)
2 300 Р-
Гистологическое, цитологическое исследование
1 000 Р-
Ретракция десны
230 Р-
Перевязка после сложного хирургического вмешательства
350 Р-
Обезболивание (инъекционная анестезия с аппликационной)
860 Р-
Хирургическое удаление ретинированного, полуретинированного зуба
8 500 Р-
Наложение швов с последущим снятием
1 500 Р-
Пластика уздечки языка
5 500 Р-
Удлинение клинической коронки зуба (с иссечением костной ткани)
3 200 Р-
Снятие швов
200 Р-
Хирургия и парадонтология с использованием лазера
Закрытый кюретаж одного кармана 
850 Р-
Открытый кюретаж одного кармана 
1 800 Р-
Лоскутная операция в области 3 зубов с использованием лазера (только слизистый лоскут)
6 000 Р-
Пластика уздечки языка
5 500 Р-
Пластика уздечки верхней или нижней губы (френулопластика)
5 000 Р-
Иссечение слизистых тканей лазером
3 500 Р-
Углубление преддверия полости рта лазером (вестибулопластика)
8 000 Р-
Вскрытие пародонтического абсцесса или кисты лазером
1 500 Р-
Гингивэктомия в области одного зуба лазером
2 200 Р-
Лазерное лечение перикоронарита (иссечение "капюшона" лазером)
2 500 Р-
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта с использованием лазера (1 посещение)
900 Р-
Обработка лазером при афтозном стоматите
400 Р-
Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей в полости рта лазером
4 500 Р-
Лечение переимплантита в полости рта лазером
2 500 Р-
Увеличение высоты клинической коронки зуба лазером
2 150 Р-
Лечение герпеса лазером
400 Р-
Лечение ВНЧС, миостимуляция при болевом синдроме (1 посещение)
1 000 Р-
Удаление папилломы лазером
2 420 Р-
Имплантация
Консультации
Консультация врача - стоматолога хирурга-имплантолога
800 Р-
Имплантация зубов любой сложности
Установка имплантата Дентиум (Южная Корея)
37 800 Р-
Установка имплантата Alpha Bio (Израиль-США)
37 800 Р-
Установка имплантата Nobel (США)
50 000 Р-
Установка формирователя десны Дентиум (Южная Корея)
6 500 Р-
Установка формирователя десны Alpha Bio (Израиль-США)
6 900 Р-
Установка формирователя десны Nobel (США)
7 800 Р-
Установка миниимпланта
11 700 Р-
Костная пластика
Закрытый синус-лифтинг (операция Закрытого поднятия дна гайморовой пазухи)
21 850 Р-
Открытый синус-лифтинг (операция Открытого поднятия дна гайморовой пазухи)
44 000 Р-
Трансплантация костного блока
41 400 Р-
Имплантация мембраны Bio-Gide
33 375 Р-
Имплантация искусственного костного материала Bio-Oss
22 625 Р-
Имплантация аутогенного костного материала (стружка)
21 850 Р-
Костный скребок (Микросс)
9 500 Р-
Костный скребок "SafeScraper"
8 500 Р-
Расщепление кортикальных пластин беззубого альвеолярного отростка
18 400 Р-
Создание (платика) кератинизирующейся десны на этапе выполнения манипуляции имплант-сервис
14 950 Р-
Трансплантация свободного расщепленного соединительнотканного субэпителиального лоскута
16 100 Р-
Трансплантация аллогенного трансплантата (аллоблок)
27 000 Р-
Аллографт (материал для костных аугментаций)
20 500 Р-
Удаление кисты из костных челюстных структур с последующей направленной костной регенерацией
18 000 Р-
Направленная костная регенерация
14 700 Р-
Шинирование зубов
Шинирование зубов
Шинирование зубов с использованием нитей коннект и светоотверждаемым композитом
5 750Р-
Шинирование зубов с использованием нитей коннект и светоотверждаемым композитом(каждый последущий зуб)
3 300Р-
Преимущества стоматологической клиники
Только современные технологии и зарубежное оборудование
Высокий уровень сервиса и специалистов
Все виды стоматологических услуг
Оснащение клиники
Заказать обратный звонок
Наш струдник ответит вам в ближайшее время

Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлены с политикой в отношении обработки.

Стоматологическая Клиника доктора Перцева С.С в Иваново

Наша команда под руководством главного врача-стоматолога с многолетним опытом Сергея Станиславовича Перцева состоит из специалистов, которые справятся с работой любого объема и степени сложности. Благодаря нашему профессионализму, многие наши пациенты считают нашу клинику одной лучших стоматологий Иваново

Клиника оснащена рентгеновским кабинетом, стерилизационной, кабинетами с современными немецкими стоматологическими установками, регистратурой, удобным холлом для ожидания пациентов и их сопровождающими, где можно почитать журналы и немного расслабиться перед приемом у доктора.

Услуги

Отзывы

Богомазов Иван
Очень доволен результатом обращения в клинику. Всегда боялся стоматологов, несмотря на возраст. Записывался на гигиеническую чистку зубов. Было страшно из-за чувствительных десен, но врач все сделал «как надо». При обработке передних зубов было больно. Тогда мне предложили обезболивающую мазь. Помогла быстро – и процедура больше не вызывала дискомфорта. Приятно видеть такое отношение к пациентам.
16.10.2022
Лосева Оксана
Удалось попасть на прием к Сергею Станиславовичу. Осталась довольна результатом. Потребовалось срочное протезирование нижней «четверки» после родов. В другой клинике мало того, что многомиллионный чек выставили, так еще и сказали, что «может ничего не приживется». Сергей Станиславович провел осмотр, все подробно рассказал о предстоящем протезировании. Составили план, обговорили стоимость. Вышло в 2 раза дешевле, чем в прошлом месте моего обращения. Прошло все достаточно быстро, безболезненно. Огромное спасибо, Сергей Станиславович. Вы сохранили мои зубы и улыбку.
11.06.2022
Филатов Марк
Пришло время удалять зуб мудрости. Слышал, что это достаточно сложная процедура – когда сестре удаляли, она потом спать не могла около месяца нормально. Обратился к Железовой А.Б. по рекомендации коллеги. Сказать, что было страшно – ничего не сказать. Но Анастасия Борисовна сделала снимок зуба (очень быстро, кстати), сказала, что все пройдет очень быстро. И сориентировала по стоимости. Вышла не такая большая сумма – около 3 000 рублей с учетом обезболивающего и снимка. Сам процесс отнял минут 20. Спасибо большое Анастасии Борисовне за качественное обслуживание.
26.11.2021
Терновая Галя
А для меня особо актуальной стала тема детской стоматологии. Ребенок начал жаловаться на то, что больно есть. Оказалось, пульпит. Но открыть рот в стоматологии после прошлого плачевного опыта отказывался наотрез. Обратились в стоматологическую клинику Перцева. Попали к Оксане Валентиновне. Врач от бога. Нашла подход к моему сыну. Да так, что он сам сел в кресло и открыл рот. Лечение проводилось под седацией, ребенок не издал ни звука. Теперь к стоматологу – только сюда.
14.03.2020
4.7 из 5
3.6 из 5
157 отзывов
3.8 из 5
4.7 из 5
4.6 из 5

Команда

Наши лицензии

Нас легко найти

FAQ

Сколько раз в году нужно посещать стоматолога?
График посещений может быть составлен лечащим врачом индивидуально, в зависимости от состояния зубов и десен. Классическая схема, которой рекомендуется придерживаться большинству пациентов — два посещения в год. Но при наличии стоматологических проблем и сопутствующих патологий, а также при протезировании, имплантации, ортодонтическом лечении частота визитов к врачу увеличивается — рекомендуется проходить осмотр раз в три месяца. Дополнительный прием необходим при лечении зубов и десен, выполнении гигиенических и отбеливающих процедур. Эта же схема актуальна для детей.
Сколько времени требуется на установку имплантата?
Установка имплантата займет не больше времени, чем пломбирование зуба, но должно пройти не менее полугода, прежде чем лечение будет считаться завершенным. С внедрением 3D-моделирования, установка имплантата выполняется еще быстрее — в течение нескольких минут. При этом пациенты с полной адентией при имплантации с немедленной нагрузкой получают возможность вернуть утраченные зубы за один день!
Со скольки лет можно устанавливать брекеты?
Оптимальный возраст для установки брекетов — 12—20 лет. Устанавливать орто-конструкции раньше 12 лет в большинстве случаев нерационально, так как для этого отсутствуют показания — у ребенка должны прорезаться все постоянные зубы. Если поставить брекет-систему до этого момента, прорезавшиеся позднее постоянные единицы способны испортить прикус неправильным ростом.
Сколько раз в году нужно делать профессиональную гигиену?
Профессиональную гигиену у специалиста рекомендуется проходить не реже одного раза в полгода. Такой график позволит вовремя убрать отложения и осуществить качественную профилактику стоматологических заболеваний для поддержания здоровья полости рта. Но если у пациента имеется склонность к быстрому образованию камня, он проходит ортодонтическое лечение или является любителем кофе и табака, профессиональную чистку зубов следует проводить чаще — один раз в три месяца.
Можно ли установить имплантат и коронку одномоментно?
Да, и такая услуга пользуется высоким спросом среди пациентов. Установка имплантата с немедленной его нагрузкой адаптационной коронкой реализуется согласно протоколу мгновенной имплантации. Это самый быстрый способ протезирования, сохраняющий безупречную эстетику в зоне улыбки. Метод рекомендован при отсутствии серьезных противопоказаний.

Новости компании