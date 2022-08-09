Общее
Диагностика в артикуляторе REFERENCE
20 000 Р-
Консультация врача - стоматолога ортодонта
1 200 Р-
Консультация врача - стоматолога ортодонта для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении в другой клинике
3 000 Р-
Консультация врача - стоматолога ортодонта с анализом снимка
1 500 Р-
Обезболивание (инъекционная анестезия с аппликационной)
860 Р-
Диагностика ортодонтического пациента из других клиник (в цену входит осмотр полости рта, устранение травмирующих элементов брекет-системы (коррекция дуги, снятие отклеившихся брекетов без повторной фиксации))
3 500 Р-
Диагностика ортодонтического пациента (анализ контрольно - диагностических моделей челюстей, анализ снимков ОПТГ + ТРГ)
7 000 Р-
Малая функциональная диагностика полости рта
35 000 Р-
Большая функциональная диагностика полости рта (кондилография)
70 000 Р-
Повторная фиксация брекета, кольца, щечной трубки
1 800 Р-
Промежуточное посещение
1 500 Р-
Снятие оттисков для диагностики ортопедических и ортодонтических конструкций
2 000 Р-
Изготовление контрольно - диагностической модели челюсти
2 000 Р-
Изготовление брукс - чеккера
3 000 Р-
Осмотр ретенционного аппарата для пациентов других клиник
1 000 Р-
Установка металлических лигатурных брекет систем на 1 челюсть
45 000 Р-
Установка металлической самолигирующейся системы брекетов на 1 челюсть
54 500 Р-
Установка эстетической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть
70 000 Р-
Установка неполной металлической лигатурной брекет - системы на 1 челюсть
22 000 Р-
Установка керамического брекета (1 ед.)
5 600 Р-
Фиксация одного ортодонтического кольца или щечной трубки
4 500 Р-
Фиксация одного эстетического брекета
6 600 Р-
Фиксация одного металлического безлигатурного брекета
5 500 Р-
Фиксация одного металлического лигатурного брекета
4 000 Р-
Фиксация одной ортодонтической кнопки
2 000 Р-
Фиксация ортодонтической кнопки к ретенированному зубу
5 500 Р-
Фиксация одного накусочного брекета
3 000 Р-
Активация брекет - системы
5 000 Р-
Активация неполной брекет системы
4 000 Р-
Активация брекет - системы для пациентов других клиник
9 000 Р-
Активация многопетлевой дуги
7 500 Р-
Активация частичной многопетлевой дуги
5 500 Р-
Изготовление и установка многопетлевой дуги
8 000 Р-
Изготовление и установка частичной многопетлевой дуги
5 500 Р-
Позиционирующие окклюзионные накладки в артикуляторе
20 000 Р-
Позиционирующие окклюзионные накладки
4 500 Р-
Установка эластичных элементов
500 Р-
Установка пружин, стопоров, металлических лигатур, окклюзионных накладок
1 000 Р-
Установка дуги нитиноловой
1 600 Р-
Установка дуги ТМА, Cu Ni Ti, D-Rect
2 000 Р-
Установка стальной дуги
1 200 Р-
Установка преформированных стальных дуг
1 550 Р-
Снятие 1 брекета или кольца
300 Р-
Снятие 1 брекета или кольца для пациентов из другой клиники
900 Р-
Фиксация ортодонтических кнопок и эластичных тяг к миниимпланту
6 000 Р-
Смена эластичных тяг к миниимпланту
2 000 Р-
Подклейка ретейнера
2 000 Р-
Фиксатор промежутка
5 000 Р-
Изготовление ортодонтичекой каппы с искусственным зубом
5 000 Р-
Бюгель Nance, небный бюгель, Кватхеликс
17 000 Р-
Изготовление ретенционной пластинки
12 000 Р-
Изготовление аппарата быстрого нёбного расширения с опорой на 4 кольца
30 000 Р-
Изготовление аппарата быстрого нёбного расширения
25 000 Р-
Изготовление несъёмного ретейнера
8 000 Р-
Изготовление несъёмного ретейнера для пациентов других клиник
15 000 Р-
Изготовление съёмного ретейнера
4 000 Р-
Контроль, активация, припасовывание съемного аппарата
1 800 Р-
Лицевая дуга с тягами
15 500 Р-
Съёмный пластиночный аппарат с винтом
15 500 Р-
Установка аппарата Twin blok
20 000 Р-
Установка аппарата Forsus
28 000 Р-
Установка дополнительного винта
1 500 Р-
Моделирование стабилизирующего сплинта
8 000 Р-