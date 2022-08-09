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Обращение главного врача.

Всю свою жизнь я посвятил любимому делу-стоматологии. Помогая людям я отдаю себя всего полностью, как и весь мой коллектив. За 25 лет практики мы подарили людям огромное количество улыбок и положительных эмоций! Каждый день мы стремимся повышать своё реноме и квалификацию, постоянно совершенствуясь в своей профессии. Наши специалисты проходят учебу у лучших профессоров и лекторов, повышая уровень своих знаний и квалификацию.

На данный момент главная философия и концепция нашей клиники-это постановка наиболее точного диагноза, лечение с применением последних технологий в области диагностики(цифровое сканирование, диагностика вчнс с помощью кондилографа, диагностика в артикуляторе).

Наша Клиника оснащена по последнему слову технического прогресса в стоматологии, мы не только идём в ногу со временем, но и немного заглядываем вперёд, зная что Стоматологическая сфера не стоит на месте, постоянно развивается.

Вопреки всеобщему предубеждению, я настаиваю что стоматология это не сфера услуг, в первую очередь это помощь людям, что мы доказываем каждый день!